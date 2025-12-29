Las reservas de las cuencas internas de Catalunya suben al 81,5% tras el temporal

Archivo - Foto de archivo del embalse de Foix, a 19 de marzo de 2025, en Castellet y Gornal, Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de las cuencas internas catalanas se encuentran al 81,5% de su capacidad, cuando el pasado lunes estaban al 70,5%, ganando 11 puntos en una semana, y tras el temporal que ha habido en Catalunya durante la última semana.

Son los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultados por Europa Press, en los que se puede ver que las cuencas internas de Catalunya tienen actualmente 552,5 hectómetros cúbicos, cuando el lunes de la semana pasada tenían 478,3.

Hace un año, los embalses de las cuencas internas de Catalunya se situaban al 34,5%, por lo tanto, las reservas se han duplicado de largo.

POR EMBALSES

El embalse de Darnius Boadella está al 77,3% de su capacidad (59% el pasado lunes); el de Sau, al 67,2% (frente al 41,4%); Susqueda, al 98,6% (frente al 91,9%); La Baells, al 80,2% (77,5% la semana pasada) y La Llosa del Cavall, al 81% (frente al 79,9%).

Por otro lado, Sant Ponç está al 79,6% (la semana pasada estaba al 79,8%); Foix, al 88,7% (frente al 76,3%); Siurana, al 15% (12,6% el pasado martes) y Riudecanyes, al 42,7% (frente al 34,4%).

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, están este lunes al 79,8% de su capacidad.