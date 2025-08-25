Restablecen la circulación ferroviaria entre Sant Vicenç (Tarragona) y Vilanova (Barcelona)

TARRAGONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria de las líneas R2 Sud, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies se ha restablecido este lunes sobre las 12.30 horas tras haber estado cortada más de una hora y media entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

El servicio se había cortado a petición de los Mossos d'Esquadra y los Bombers de la Generalitat al ver que salía humo de un tren en Calafell (Tarragona) por una avería relacionada con el pantógrafo y la catenaria, según han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Protecció Civil ha desactivado la prealerta del plan Ferrocat y ha informado que el Servei de Emergències Mèdiques no ha tenido que hacer ninguna atención médica a los pasajeros del convoy, que han sido desalojados.