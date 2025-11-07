Restauradores de Barcelona celebran que las terrazas de la plaza del Sol puedan abrir hasta la 1

Archivo - Terraza en una plaza de Gràcia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha celebrado en declaraciones a Europa Press que las terrazas de bares y restaurantes de la plaza del Sol de Gràcia puedan volver a abrir hasta la 1 de la madrugada desde este viernes tras el recorte horario que decretó el Ayuntamiento en 2022.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', esta decisión se mantendrá hasta que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se pronuncie definitivamente sobre la resolución del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 12, que a principios de año anuló el recorte y que posteriormente el consistorio recurrió.

Pallarols ha defendido que "lo que verdaderamente provoca molestias vecinales" son los botellones, el incivismo y los desórdenes públicos, no las terrazas.

Por ello, ha asegurado que desde el Gremi seguirán batallando por "hacer desaparecer todas las restricciones horarias" que vayan más allá de la ordenanza vigente y que, así, el horario de todas las terrazas de Barcelona sea el mismo.

AYUNTAMIENTO

Consultadas por la decisión judicial, fuentes del consistorio han recordado que se trata de la "aplicación provisional de una sentencia que no es firme" y que esperan que el recurso presentado para defender el recorte horario se resuelva favorablemente.

De hecho, han defendido que durante este tiempo se ha demostrado que el recorte es "necesaria, justificado y efectivo para reducir el ruido en la plaza del Sol y preservar el descanso de los vecinos".