Retenciones de 14 kilómetros en la AP-7 en Sant Cugat (Barcelona) hacia Tarragona por accidente

Accidente en la AP-7 en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - TRÀNSIT

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente en la AP-7 en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en el que ha resultado herido grave un motorista, está causando este jueves cerca de las 12.43 horas retenciones de unos 14 kilómetros desde Mollet del Vallès (Barcelona) y dirección Tarragona.

El accidente ha sido múltiple y se han visto afectados una moto, dos camiones, una autocaravana, una furgoneta y un turismo, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El herido grave --con afectación en una pierna, según los Mossos d'Esquadra-- ha sido trasladado al Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).

Al lugar de los hechos ha acudido el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dos dotaciones de mossos y otras dos de Bombers de la Generalitat.

Ante esta situación, el SCT recomienda tomar como alternativa la C-59 o la C-33.