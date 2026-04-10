Ribera rechaza la idea de que Europa se está quedando atrás respecto a China y Estados Unidos

La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, a su llegada al European Pulse Forum 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE), Teresa Ribera, ha rechazado la idea de que Europa se está quedando atrás respecto a China y Estados Unidos en términos económicos y tecnológicos.

Lo ha dicho este viernes durante su participación en el European Pulse Forum, organizado por Politico y beBartle, junto al ex primer ministro italiano Enrico Letta, que ha participado telemáticamente.

Ribera ha defendido que Europa tiene "las capacidades y las fortalezas" para competir con estos países y que trabaja bien y puede hacerlo mejor.

De todos modos, Ribera ha llamado a que Europa no sea dependiente en temas clave y ha subrayado la necesidad de ser "autónomos y resilientes.

"No podemos aceptar tener una alta dependencia de países que producen combustibles fósiles o de países que producen tecnología limpia. Nosotros podemos hacer tecnología limpia, podemos encontrar soluciones y podemos rebalancear la relación con otros muchos actores en el mundo", ha dicho.

Por otro lado, la vicepresidenta de la CE ha destacado la necesidad de que Europa tenga un mercado financiero único, y ha defendido que es "absolutamente necesario" profundizar en la integración europea.

LETTA

Letta ha celebrado que en los últimos dos meses ha habido una aceleración en el proyecto de 'One Europe, One Market', aunque ha alertado del choque que hay entre las urgencias y los problemas estructurales.

Ha dicho que los tres principales problemas en la integración son la unión energética, la unión del mercado de capitales y la interconectividad energética.

"Es algo que pasa desde hace 35 años. No se creó un mercado único en el primer momento y siempre se ha ido posponiendo. Pero para lograrlo, necesitamos cambios estructurales, que son profundos, difíciles y los resultados tardan en verse", ha dicho, y lo ha contrapuesto a la necesidad de medidas inmediatas para dar respuesta a los retos que provoca la guerra en Irán.

Letta ha defendido que Europa necesita un mercado de capitales único para ser "soberanos", ya que la única manera de hacerlo es a nivel comunitario.