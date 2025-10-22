Riudoms y Reus (Tarragona) acogerán el 8 de noviembre los actos de apertura del Any Gaudí 2026

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Riudoms y Reus (Taragona) acogerán el próximo 8 de noviembre los actos de apertura del Any Gaudí 2026, que conmemorará el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

lo ha explicado este miércoles durante una interpelación en el pleno del Parlament la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, que ha destacado que las dos localidades fueron escenarios de la infancia de Gaudí.

El Any Gaudí, con un presupuesto del departamento de Cultura de 6,5 millones de euros --3 millones destinados a una línea de subvenciones para los agentes implicados en la organización de las actividades--, contará con un "programa extenso" que culminará con un gran acto en la Sagrada Familia el 10 de junio de 2026 coincidiendo con los 100 años de su muerte.

Así, entre finales de este 2025 y el próximo 2026, se conmemorará al arquitecto con una exposición en el Museu d'Història de Catalunya con un recorrido inmersivo por la obra de Gaudí, con un catálogo científico y una itinerancia posterior, así como una serie documental que se estrenará en 3Cat.

La consellera ha expresado su voluntad de que la conmemoración "tenga un carácter muy plural, muy participativo y muy muy descentralizado" y que permita a los catalanes conocer más en profundidad y en otras dimensiones la figura de Gaudí.