Rius (Junts) evita de nuevo especular sobre el retorno de Puigdemont: "Queremos ver las sentencias"

El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha evitado de nuevo especular sobre el retorno del expresidente y líder del partido, Carles Puigdemont, al trascender que el Tribunal Supremo agilizará la decisión de aplicarle la amnistía cuando conozca la sentencia que el Tribunal Constitucional (TC) acuerde sobre el recurso de amparo interpuesto por el secretario general de Junts, Jordi Turull: "Queremos ver las sentencias".

"No participamos de estos rumores. Somos prudentes en este sentido.

Queremos ver las sentencias y esperamos que sean lo más rápido posible", ha reclamado en rueda de prensa, asegurando que los rumores de los últimos 9 años siempre han sido interesados.

Por ello, ha pedido a la justicia española menos filtraciones y especulaciones y que aplique "de una vez por todas" la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso y refrendada por la justicia europea.

ECUADOR DE MANDATO DE ILLA

Sobre los dos años del mandato del Govern de Salvador Illa, ha considerado que el presidente de la Generalitat ha fracasado en todos los ámbitos porque son "malos gestores y una sumisión total a Pedro Sánchez".

"Esperemos que rectifique y haga un giro de guión porque el país lo necesita", ha subrayado Rius, que cree que Illa tiene una crisis permanente de gobierno en el ecuador de su mandato por los últimos ceses y dimisiones.

En su opinión, el presidente catalán es cómplice del "desbarajuste" de la gestión de sus consellers y ha añadido que no toleraría esta situación si fuera el jefe de la oposición.

DIADA

Tras la celebración de la Diada, ha celebrado el "aumento" de la participación en la manifestación lo que, a su juicio, da esperanzas al futuro del movimiento independentista.

"Esta Diada marca punto de inflexión del independentismo, que va recuperando músculo en las movilizaciones de estos últimos años", ha sostenido Rius, destacando que se suman a los proyectos unitarios lanzados por ANC y Òmnium Cultural.