Rodríguez (PP) afirma que si "Sánchez cae, a continuación cae el Govern de Salvador Illa"

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha afirmado que si "Sánchez cae, a continuación cae el Govern de Salvador Illa", porque, dice, perdería la oportunidad de cumplir sus acuerdos con sus socios preferentes.

En una entrevista concedida a 'ElNacional.Cat' y recogida por Europa Press este domingo ha señalado que los últimos presupuestos aprobados en el Parlament son del año 2023 y asegura que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "será responsable de que haya dos años sin presupuestos".

También se ha referido a la aprobación de presupuestos en el Congreso y la situación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que es "muy posible que quiera aguantar atrincherado en su escaño" pese a la falta de cuentas y ha dicho que la votación del techo de gasto será el primer aviso de que este Gobierno no puede aprobar presupuestos.

Preguntado por el papel del PP y la posibilidad de una moción de censura ha afirmado que no tienen los votos suficientes para "sacar adelante una moción de censura" y ha negado que hayan discutido esta posibilidad con Junts.

"Lo que pedimos es que la situación del gobierno es bastante grave para que Pedro Sánchez dimita y convoque elecciones inmediatamente. Devolver la voz a los ciudadanos es la única forma de acabar con un gobierno de estas características", ha sentenciado.

FINANCIACIÓN

Respecto a la negociación para una nueva financiación para Catalunya, ha expuesto que "debería haberse cambiado ya en 2014" y afirma que el sistema actual no es equitativo para todas las comunidades.

"Creemos que hay margen para mejorar la financiación de la Generalitat, pero lo que no queremos son privilegios", ha sostenido, y ha defendido que la negociación no debe der bilateral, sino una negociación entre todas las comunidades del régimen común y el Gobierno.

Sobre la ordinalidad, considera que es "deseable, pero no imprescindible", y dice que no puede ser una condición, ya que hay que considerar muchas variables.

CATALÁN EN LA UE

Preguntado por la negociación para la oficialidad del catalán en la UE, afirma que el "problema del catalán no es que se hable en las instituciones europeas, sino su uso social en Catalunya".

En este sentido, ha negado que el PP haya maniobrado para evitar que esto se apruebe y ha explicado que no les corresponde a ellos decidir, sino a los estados.