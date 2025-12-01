Rodríguez (PP) pide prudencia y trabajar para no se extienda el brote de PPA

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez - EUROPA PRESS
BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha reclamado prudencia y precaución así como trabajar para evitar que se extienda el brote de peste porcina africana (PPA) declarado el viernes.
En rueda de prensa este lunes, ha emplazado a intentar que el brote no afecte a las granjas y a un sector "que ya sufre suficientes baches para que ahora venga una crisis de estas características".
Tras constatar que se han activado mecanismos como la Unidad Militar de Emergencias (UME) para intentar controlar el brote, ha explicado que esperarán a ver cómo evoluciona: "En su momento ya veremos qué actuaciones se han llevado a cabo y si se ha actuado con diligencia o no".