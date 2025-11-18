Romero aboga por un suelo o techo impositivo para evitar la "competencia desleal" de algunas CCAA

Archivo - La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, ha defendido este martes la fijación un suelo o techo impositivo para evitar una "competencia desleal" por parte de algunas comunidades autónomas, y ha señalado directamente a la Comunidad de Madrid, a quien acusa de distorsionar el sistema.

"Lo que no vale es lo que les dijimos también a las comunidades del PP, y es que mientras ellos bajan impuestos, después ponen la mano para que el estado les haga transferencias", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, donde ha apuntado que todas las CCAA estuvieron de acuerdo en mejorar la financiación en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes.

Ha lamentado que Catalunya sea la tercera comunidad que más aporte y la décima en recibir financiación, y ha abogado por una "nivelación" más similar.

Ha señalado que entre un 26% y un 29% de la deuda de la Generalitat se debe a su "infrafinanciación".

Preguntada por si el hecho de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sea también la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas puede afectar a la negociación bilateral por la financiación singular catalana, lo ha negado: "Este no es un proyecto de la ministra Montero, es un proyecto del Gobierno".

PRESUPUESTOS

Sobre la negociación presupuestaria, ha expresado que están "a punto" de cerrar la fecha de valoración del cumplimiento de los acuerdos de investidura de Illa con los Comuns --antesala de la negociación de las cuentas--, y ha tachado de "fluida" la relación entre partidos.

También ha tildado así la relación con ERC, con la que se negocia la financiación singular catalana y la recaudación impositiva, y ha resaltado que el objetivo de Govern es que en los primeros meses de 2026 se puedan presentar los presupuestos.