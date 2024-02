Romero (Factorial) insta a las Saas a centrarse en un segmento de clientes para crecer

El ceo y cofundador de Factorial Jordi Romero este miércoles durante su intervención en el 4FYN, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona

El ceo y cofundador de Factorial Jordi Romero este miércoles durante su intervención en el 4FYN, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona - EUROPA PRESS

También aconseja identificar su fuente de negocio antes de intentar escalar



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ceo y cofundador de Factorial, Jordi Romero, ha defendido que las empresas de 'software' como servicio (SaaS) se centren en un único segmento de clientes para crecer, este miércoles en el 4FYN, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

"Solamente puedes construir un producto exquisito para un segmento de clientes", ha defendido en la sesión 'Scaling strategies for international SaaS success' (Estrategias de crecimiento para el éxito internacional de las SaaS).

Ha considerado que, para diferentes segmentos, una compañía podrá impulsar productos "útiles, pero no exquisitos", mientras que en Factorial ha asegurado que quieren tender a la excelencia para sus clientes.

Asimismo, ha destacado que continúan "concentrados" en los servicios para negocios de tamaño pequeño y mediano, que ha definido como su misión original, a pesar de que trabajan para continuar creciendo.

Ha considerado que hay dos maneras de hacer crecer un negocio: ampliar los clientes --a través de la expansión internacional y de los canales de venta-- o los ingresos promedio por usuario --para lo que ve, como herramientas principales disponibles, la ampliación de segmentos y de productos disponibles--.

INTERNACIONALIZACIÓN

Romero ha calificado de masivo el impacto de la internacionalización para el crecimiento de una empresa: "Si no nos hubiéramos internacionalizado, Factorial sería la mitad de lo que es hoy".

Ha explicado que ellos empezaron "desde el principio" a explorar otros mercados, y que tuvieron que ir de uno: también ha abogado por abrir oficinas en otros territorios para ahorrar en tiempo y dinero, y ha explicado que en Factorial optaron por formar a gente en su sede y que después trabajaran en el extranjero.

FINANCIACIÓN

Romero ha advertido de que "la mayoría del fracaso de las startups viene de no entender cuándo están preparadas para crecer" y ha considerado que, primero, las compañías tienen que haber identificado cuál es su fuente de negocio.

Lo ha equiparado con la búsqueda de petróleo, y ha explicado que los inversores "no quieren invertir en que tú encuentres" este recurso, si no en generar la infraestructura para extraerlo.

"No son tu camino hacia el emprendimiento", ha recordado, y ha animado a los impulsores a no frustrarse, no desfallecer y entender cuándo están preparados para escalar.