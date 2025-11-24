Romero insta a incrementar el tamaño de las empresas para seguir aumentando el PIB catalán

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha destacado la necesidad de incrementar el tamaño de las empresas para mantener el ritmo de crecimiento del PIB catalán, que prevé que pueda alcanzar el 3% este 2025.

Lo ha dicho este lunes en la inauguración de la jornada 'Motors de l'Economia Catalana', organizada por la Cámara de Barcelona y el Institut d'Economia de Barcelona (IEB), en la que también han participado el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el presidente de la Fundació del IEB, Martí Parellada.

"La economía catalana va bien. Es probable que acabemos el año 2025 con un crecimiento del 3% del PIB. Sin embargo, no nos podemos frenar porque tenemos muchos retos", ha explicado Romero.

Ha alertado de que Catalunya "no tiene una economía suficientemente productiva", en parte por su estructura empresarial, teniendo en cuenta que un 99% de las empresas catalanas son pymes.

"Esto dificulta que puedan innovar, invertir e internacionalizarse. Tenemos que conseguir que las microempresas sean pymes, que las medianas sean grandes y así en adelante", ha subrayado la consellera.

Asimismo, ha instado a pensar en la totalidad del territorio, más allá de Barcelona y su área metropolitana: "Catalunya no es solo Barcelona, hay que aprovechar las potencialidades de todo el territorio".

VALLS

Por su parte, Valls ha sostenido que además del Puerto, Fira, Zona Franca y el Aeropuerto de Barcelona, que ha destacado como instituciones históricas que funcionan como los 4 motores de Catalunya, hay un "quinto motor" por su capacidad para crear riqueza y generar valor añadido, que es el sector del conocimiento.

Asimismo, ha defendido que la gente es el sexto motor y, por tanto, es necesario seguir alimentándolo con oportunidades y una estructura salarial mejor, además de hacer frente a la crisis de la vivienda: "No puede haber desarrollo si no resolvemos el tema de la vivienda", ha remarcado.

SANTACREU (CÁMARA DE BARCELONA)

Santacreu ha manifestado que una economía que quiere funcionar es "un complejo sistema de engranajes" y ha añadido que el área metropolitana de Barcelona es un territorio complejo en el que conviven el Puerto de Barcelona, el Aeropuerto de Barcelona, Fira de Barcelona y el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

Ha alabado la influencia de estos actores, así como de las universidades, centros de investigación y tejido empresarial, en el fomento del comercio internacional y la atracción de visitantes.

PARELLADA (IEB)

Parellada ha equiparado el "círculo virtuoso" que forman los motores de la economía catalana al de otros polos económicos internacionales, como el de Toronto u Oakland, y ha avisado de la necesidad de gestionar sus ventajas, pero también sus desventajas a través de la gobernanza compartida.

En este sentido, ha reivindicado la "importancia del rol del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)" para abordar los desafíos que se presentan en el futuro, también en materia social y económica, como el turismo o la vivienda.