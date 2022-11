Ros (UGT) y Pacheco (CC.OO.) no descartan una huelga general contra la patronal

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CC.OO. de Catalunya, Camil Ros y Javier Pacheco, han asegurado que no descartan una huelga general contra la patronal.

Lo han dicho este jueves en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que han advertido de que si no hay movilización, no hay acuerdo y, por tanto, no hay incrementos salariales, sobre el actual proceso de negociación colectiva.

En concreto, Pacheco ha dicho que si la transferencia de rentas hacia los salarios de los trabajadores no se resuelve en acuerdos, la movilización podrá articularse a futuro con un impacto de carácter general.

Ros ha dicho que están en el escenario del acuerdo salarial y ha detallado que, de haber una huelga general, no sería contra el Gobierno, sino contra la patronal.

CRISIS

Ros ha advertido de que "mucha gente lo está pasando mal", y que afecta más a las personas que a las empresas, ya que elementos técnicos de recesión no están.

"Tenemos una tensión cuando se tengan que poner las calefacciones a la gente le costará", ha advertido, y ha dicho que la gente compra menos.

Por su parte, Pacheco ha señalado que la gestión de la crisis es diferente a la de 2008, y que por ello no hay la pérdida de millones de empleos.

INDUSTRIA Y PERTE VEC

Sobre la confirmación de la inversión del Grupo Volkswagen a través del Perte VEC, Ros ha dicho que lo importante es que se fabriquen coches eléctricos en Catalunya, más allá de la planta de baterías, y ha lamentado que ha habido bastantes tropiezos en la llegada de los fondos europeos.

Pacheco ha dicho, sobre la reindustrialización de Nissan, que conviene una reflexión: "No es posible que las tramitaciones administrativas de las ayudas públicas para poner en marcha un negocio sean tan difíciles de articular".

Ros ha pedido una política estratégica industrial trabajar en base a los sectores estratégicos y la crisis climática, para su reconversión, como la automoción, el sector químico y el agroalimentario: "Necesitamos industria".

Para Pacheco, la economía necesita estabilidad normativa y política, y ha dicho que no la habido ni en Catalunya ni en toda España, sobre todo cuando Nissan anunció su marcha: "La capacidad de reacción institucional ante la decisión de una multinacional de esta gravedad tenía una dificultad propia".