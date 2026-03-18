Ros (UGT) pide acabar con "dilaciones tácticas" en el debate de los Presupuestos catalanes

Archivo - El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reclamado este miércoles acabar con las "dilaciones tácticas" en el debate de los Presupuestos catalanes de 2026 tras anunciarse la retirada del proyecto para mantener la negociación entre el Govern y ERC.

En una valoración remitida a los medios, ha aclarado que entre no tener Presupuestos y tener una aprobación de la modificación de crédito inmediata y presupuestos en junio, "este es el mal menor", y ha destacado que para el sindicato lo importante es que haya un acuerdo lo antes posible.

"Pedimos que se acaben las dilaciones tácticas en el debate de presupuestos; debemos tenerlos lo antes posible y hacer efectivas las políticas que mejoren el bienestar de la gente", ha resuelto.