Roura (Fecavem y UPM) dice no ir contra la reducción de jornada sino a favor del "sentido común"

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal catalana de la automoción (Fecavem) y de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), Jaume Roura, ha celebrado el rechazo del Congreso de los Diputados a tramitar la ley de la reducción de la jornada laboral y ha subrayado no ir en contra de esta, sino a favor del "sentido común" para defender la posición de todo el mundo en los mecanismos más representativos, informa las patronales en sendos comunicados.

"Para defender a los trabajadores se debe hacer en el marco de la negociación colectiva, y a través de ella, buscar el cómo resolver las diferencias y soluciones entre trabajadores y empresarios", ha dicho Roura.

Ambas patronales recuerdan que la reducción de jornada sin una disminución proporcional del coste horario habría implicado un aumento directo de los costes laborales, con estimaciones que sitúan este impacto en 12.000 millones de euros adicionales para las empresas, según sendos comunicados.