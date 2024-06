Rovira (ERC) pide al PSOE poner "sobre la mesa" sus propuestas sobre financiación

BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha pedido al PSOE poner "sobre la mesa" sus propuestas respecto a la nueva financiación de Catalunya, y ha criticado que la intenten negociar en los medios de comunicación.

"No me suena bien una música de negociación en los medios de comunicación", ha apuntado en una entrevista de este viernes en Ser Catalunya recogida por Europa Press al preguntársele por las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este jueves abogó por un tratamiento especial de Catalunya en términos de financiación.

Para Rovira, ERC y PSOE ya tienen los espacios de negociación oportunos para poner estas propuestas sobre la mesa, pero aún no han recibido nada: "No hemos recibido propuestas, en cambio sí sabemos exactamente dónde estamos nosotros respecto a las necesidades del país, y no nos moveremos de aquí".

Ha sostenido que los republicanos no piden "una cosa extraordinaria, porque ya existe: existe en el País Vasco y en Navarra", y ha apuntado que no piden singularidad respecto a las competencias exclusivas que tiene Catalunya, sino un punto medio entre la financiación actual y la que ya existe en otros puntos.

También ha defendido que ERC ya tiene un acuerdo económico con el PSOE, que cerraron de cara a investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha requerido que la nueva negociación requiere "bilateralidad, requiere salir del sistema común".