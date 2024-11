Rufián (ERC) afirma que "el escenario cambia" en la negociación de los PGE tras la DANA

Remarca que conseguir una nueva financiación catalana también pasa por los presupuestos

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que "el escenario cambia" tras la tragedia de la DANA de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque ha matizado, textualmente, que eso no significa que su grupo deba aprobar las cuentas.

"Existe una tragedia que va ligada a estos presupuestos. El escenario cambia, y quien diga lo contrario desconoce absolutamente la realidad. Ahora bien, ERC tendrá que escuchar y negociar", ha expresado, en una entrevista este domingo en el diario 'Ara', recogida por Europa Press.

Rufián ha recordado que sigue pendiente el acuerdo que cerró el PSC con ERC para aprobar una financiación para Catalunya que, en sus palabras, también pasa por estas cuentas públicas.

Asimismo, ha defendido el trabajo hecho por ERC en el Congreso pese a las críticas: "He votado lo mismo que Bildu en el Congreso y a mí me han dicho 'botifler' y a Matute estatista", ha remarcado, en referencia al portavoz adjunto de EH Bildu en la Cámara Baja, Óscar Matute.

"No es normal que a mí, por ejemplo, en Atocha me digan que afloje, porque 'tienes a Sánchez a tus pies', y que llegue a Sants y me digan traidor", ha criticado.

APOYO A JUNQUERAS

De cara al congreso de ERC agendado para el 30 de noviembre, Rufián ha reafirmado su apoyo a la candidatura del expresidente del partido Oriol Junqueras y ha opinado que tiene derecho intentar presidir el partido y también la Generalitat algún día.

Preguntado sobre un posible peligro de escisión entre los republicanos, ha dicho que "la diversidad que hay dentro de ERC no existe en ningún otro espacio político" y, a su juicio, lo que hace falta en el partido son liderazgos potentes.