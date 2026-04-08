Rufián y Montero protagonizan este jueves en Barcelona un nuevo acto sobre el futuro de la izquierda

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, conversa con la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 8 de marzo de 2023, en Madrid (España). El PP y Vox centran hoy - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la exministra y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, protagonizarán este jueves en Barcelona un nuevo acto para abordar el futuro de la izquierda, que será moderado por el exdirigente de los Comuns Xavi Domènech.

Bajo el título de 'Què s'ha de fer?', este será el segundo acto en que Rufián dialoga con representantes de la izquierda alternativa, después del que se celebró el 18 de febrero en Madrid con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado.

En esta ocasión, el evento se celebrará en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que también ha habilitado una sala contigua para poder seguir las intervenciones por streaming, después de que las entradas gratuitas se agotaran en cuestión de minutos.

A pesar de este elevado interés, no asistirán ni el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ni la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, aunque sí habrá representantes del partido: estarán el secretario general adjunto, Oriol López, y la vicesecretaria general del Mundo del Trabajo, Economía, Lengua, Ciudadanía y Partido Abierto, Laura Pelay.

Desde los Comuns, la exalcaldesa de Barcelona y exdirigente del partido, Ada Colau, alegó a un motivo de agenda para excusar su presencia, aunque sí que enviarán una delegación con representantes del partido, han explicado fuentes de la formación a Europa Press.

También asistirá la coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo, acompañada de representantes de la formación morada en Catalunya.

FRENTE AMPLIO

En el anterior acto, el portavoz de los republicanos en el Congreso pidió a la izquierda alternativa orden, eficacia, método y sobre todo generosidad y lograr candidaturas de unidad en cada circunscripción para ganar a Vox, provincia y provincia: "Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio", proclamó.

Sin embargo, desde la dirección de ERC han reiterado que no renunciarán a su marca en futuras contiendas electorales, aunque han señalado que comparten la preocupación expresada por Rufián ante el auge global de la extrema derecha.

Los Comuns sí que han hecho llamadas explícitas a la unidad, como por ejemplo su portavoz y diputada en el Congreso, Aina Vidal, que ha defendió en una reciente entrevista con Europa Press el frente común de izquierdas que su formación está impulsando junto a Más Madrid, Movimiento Sumar e Izquierda Unida, y dijo que la unidad se debe producir "sin condiciones".

Este acto llega después de que el viernes pasado, a unas horas del cierre del plazo, Izquierda Unida, Sumar y Podemos llegaran a un acuerdo en Andalucía para concurrir conjuntamente a las elecciones del 17 de mayo.

Días después del anuncio, el exdirigente de Podemos, exvicepresidente del Gobierno y exministro, Pablo Iglesias, criticó el pacto y avisó de que dejará sin diputados a Podemos: "Hay mucha gente de Podemos estos días que está indignada".