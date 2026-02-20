La Sagrada Familia de Barcelona coloca el brazo superior de la torre de Jesucristo

Imagen de la colocación del brazo superior de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sagrada Familia de Barcelona ha colocado este viernes el brazo superior de la torre de Jesucristo, la más alta del templo y que ya lo sitúan en 172,5 metros de altura, convirtiéndose en el punto más alto de la ciudad.

La maniobra se ha iniciado este viernes por la mañana tras permitirlo las condiciones meteorológicas y de seguridad, dado el episodio de viento que afecta a la capital catalana, entrando así el último tramo de la construcción de la torre de Jesucristo.

El arquitecto director de la Sagrada Familia, Jordi Faulí, realizará una rueda de prensa a las 13 horas junto al arquitecto responsable de las torres del templo, Mauricio Cortés, para valorar la colocación de la pieza.