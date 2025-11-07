La Sagrada Familia de Barcelona coloca el núcleo de la cruz de la torre de Jesucristo

La Sagrada Familia de Barcelona coloca el núcleo de la torre de Jesucristo - JOSEP DAUDE/SAGRADA FAMILIA

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sagrada Familia de Barcelona ha colocado este viernes el núcleo de la cruz, pieza central de esta pieza de la Torre de Jesucristo y segundo elemento que se ubica tras el brazo inferior, informa en un comunicado.

Se trata de un elemento de seis caras octogonales en el que se conectarán los brazos de la cruz -cada lado de la pieza mide 4,70 metros y su peso total es de 16,5 toneladas-- y presenta superficies curvas con triángulos cerámicos para conseguir transiciones suaves con los brazos.

La instalación del núcleo sobre el brazo inferior representa un nuevo paso en el proceso de culminación de la torre de Jesucristo, la más alta de las torres centrales.