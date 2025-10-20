Saiz defiende que incluir "no es dar una ayuda, es reconocer una dignidad"

Martínez Bravo destaca el "nivel de excelencia" del nuevo centro de Som Via en Barcelona

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que incluir "no es dar una ayuda, es reconocer una dignidad", así como construir oportunidades y abrir caminos.

Lo ha dicho en unas declaraciones a la prensa durante una visita a las obras de un centro residencial para personas con discapacidad del grupo Som Via en Barcelona, junto a la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, y la concejal de Salud, Personas con discapacidad y Estrategia contra la soledad del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva.

Saiz ha abogado por una política de inclusión "que no sea residual ni marginal sino estructural, estratégica" y que conecte lo social con lo laboral, lo público con lo comunitario y lo global con lo local.

Ha dicho que busca una sociedad inclusiva "que no se conforme con proteger a quienes más lo necesitan", sino que les permita avanzar, participar y formar parte del proyecto colectivo.

De entre las iniciativas del Gobierno en ese ámbito, ha destacado el complemento del 22% al ingreso mínimo vital (IMV) si el titular o algún miembro de la unidad familiar tiene una persona con discapacidad igual o superior al 65%,o el incentivo al empleo que presta "especial atención" a la participación de personas con discapacidad.

UN CENTRO "DE EXCELENCIA"

Martínez Bravo ha dicho que el nuevo centro de Som Via en Barcelona representa el "nivel de excelencia" que quiere para los servicios públicos de Catalunya.

Ha destacado la seguridad social y el sistema de pensiones como "pata fundamental" del estado del bienestar; ha hablado de la migración como reto importante pero gran oportunidad de seguir creciendo, textualmente, y ha señalado que la inclusión hace referencia a aquellas personas que necesitan un refuerzo del estado del bienestar.

El centro contará con 10 unidades de convivencia para 6 personas con discapacidad o problemas de salud mental; su construcción ha tenido un coste total de 5 millones de euros, de los cuales 2,2 de fondos europeos Next Generation, y su inauguración está prevista para enero de 2027.

Martínez Bravo ha subrayado que es "un orgullo" que dichas plazas formen parte de la oferta concertada de la Generalitat, para la cual el usuario paga según sus ingresos y patrimonio, y ha remarcado el papel de las comunidades autónomas en la canalización de los fondos europeos para reforzar la justicia social, en sus palabras.

La consellera ha destacado el Pacte Nacional per la Salut Mental y la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria, que prevé que "muy pronto" sea una realidad.

UN MODELO "INNOVADOR"

Villanueva ha alabado el modelo "innovador" de Som Via, que hace posible desarrollar proyectos de vida de forma autónoma a los usuarios, algo que ha dicho que está alineado con el proyecto del Ayuntamiento.

Ha dicho que marcará "un antes y un después" en el tejido asistencial de la ciudad y ha dicho que el consistorio también quiere poner la persona en el centro, respetando las decisiones individuales y la capacidad de poder desarrollar proyectos de vida, textualmente.