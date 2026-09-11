Salellas dice que Girona seguirá liderando la lucha de catalanes para decidir por sí mismos

Salellas durante su intervención. - AYUNTAMIENTO DE GIRONA

GIRONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha afirmado este viernes que la ciudad seguirá liderando la lucha de los catalanes para decidir por sí mismos durante el acto unitario de la ciudad por la Diada de Catalunya celebrado en la plaza Catalunya, ha informado el consistorio en un comunicado.

"La lucha por tener una República Catalana. La recuperación de la memoria y la extensión del uso de nuestra lengua, son la verdadera clave de un país cohesionado", ha dicho durante el acto al cual también han participado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y el presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer.

Por su parte, Paneque ha recalcado que Girona es "desde hace siglos una ciudad de convivencia entre culturas" y que ahora es necesario recuperar la antigua fuerza y empuje.

"El tributo a Carles Rahola que hay en la Rambla nos recuerda que la pluralidad es una herencia y nos encomienda preservar la libertad para todos los catalanes. Hoy esta vocación de abrazo se debe traducir en cómo proyectamos nuestra lengua, bienestar y competitividad para todos los catalanes y gerundenses", ha sostenido.

Finalmente, Noguer ha reivindicado el 50 aniversario de la recuperación de la Diada en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) después de la muerte del dictador Francisco Franco y ha asegurado que esta jornada representa "siempre un símbolo de esperanza".