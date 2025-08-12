Sales (Junts) emplaza al Govern a "ejercer liderazgo" de cara a unos nuevos Presupuestos

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Acusa al Govern de "mala gestión, incumplimientos, sumisión a Madrid y un proceso de desnacionalización"

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha emplazado al Govern a "ejercer liderazgo" de cara a unos nuevos Presupuestos, y ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no cumpliera con el compromiso de aprobar las cuentas de 2025.

"Este incumplimiento no debería continuar produciéndose, pero es competencia directa y propia del Govern que lidera el presidente Salvador Illa. Son ellos los que deberían definir estas políticas", ha afirmado en una entrevista este martes en 3Cat recogida por Europa Press, al ser preguntada por qué deberían de tener unas nuevas cuentas para recibir el apoyo de Junts.

La portavoz de Junts ha asegurado que el Govern catalán suspende en su primer año de legislatura, y le ha acusado de "mala gestión, incumplimientos, sumisión a Madrid y un proceso de desnacionalización sin precedentes".

Sales ha afirmado que el Govern de Illa "en muchos momentos se sustenta sobre un tripartito del 155, con el PP y con Vox, para parar iniciativas" relacionadas con la lengua y la identidad catalanas, según ella.

"NO VEMOS NI NACIÓN NI GESTIÓN"

"Nosotros queremos más nación, no queremos más región, y queremos obviamente una gestión que sea competente y que sea solvente, y ahora mismo no vemos ni nación ni gestión", ha subrayado.

Sobre su relación con ERC, Sales ha respondido que debe haber puentes entre ambas formaciones independentistas, y ha asegurado que tras las elecciones establecieron contacto con ERC para crear un Govern independentista: "No somos nosotros quienes hemos cambiado este rumbo", ha dicho en alusión al pacto de investidura de PSC y ERC.

La portavoz de Junts añadido que hay "muchos acuerdos" de ese pacto de investidura que no se han cumplido, entre los que ha mencionado la financiación singular.