Salut cifra en un 7,2% el seguimiento de la huelga de médicos en Catalunya y MC en un 43%

Médicos portan pancarta con lema 'Zombies de guardia' durante una marcha con motivo de la huelga general del sector médico, a 20 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en 7,2% el seguimiento de la huelga de médicos convocada este viernes por Metges de Catalunya (MC) y a nivel estatal por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, mientras que el sindicato la eleva a un 43%.

Según ha informado el departamento, el seguimiento por la mañana por parte de médicos del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat) ha sido del 7,2%.

En cambio, Metges de Catalunya, que ha organizado una gran rúa de carnaval con motivo de la huelga general, la sitúa en "global" en el 43%.