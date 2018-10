Salvadó pide perdón por haber apostado por elegir como consellera de Enseñanza "a la que tenga las tetas más gordas"

Actualizado 09/03/2018 18:06:11 CET

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de ERC y exsecretario general de Hacienda Lluís Salvadó ha pedido perdón este viernes tras haber apostado por elegir como consellera de Enseñanza "a la que tenga las tetas más gordas", y ha anunciado que denunciará la filtración de la conversación.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha detallado que la conversación no es "en absoluto apropiada" y por ello pide disculpas.

También explica que la conversación filtrada tuvo lugar en julio del año pasado y que no es con el también diputado de ERC Josep Maria Jové con quién habla: no dice quién es su interlocutor y se limita a explicar que es "un amigo".

Lamenta que "es la enésima conversación con familiares y amigos filtrada por la policía que nada tiene que ver con la causa" del proceso soberanista por la cual está siendo investigado.

Por ello, concreta que presentará "una denuncia para proteger la intimidad de terceras personas".

Conversa en absolut apropiada. Disculpes d’entrada i sortida. No és amb en Jové, és amb un amic al mes de juliol. És l’enèssima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa. Presentem denuncia per protegir intimitat de terceres persones https://t.co/09kJR8jvi6