Salvador Illa se reúne con el presidente del CAC para abordar la regulación audiovisual

El presidente del CAC, Xevi Xirgo, reunido con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. - CAC

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo, se han reunido este jueves para abordar "temas de interés común relativos a la regulación audiovisual".

La reunión se ha celebrado en el despacho del presidente de la Generalitat, informa el CAC en un comunicado.

El encuentro se enmarca en los 25 años de la creación del CAC, lo que se celebrará el 13 de octubre en el Parlament.