Sàmper asegura que "las relaciones comerciales entre Catalunya y China deben incrementarse"

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado que "las relaciones comerciales entre Catalunya y China deben incrementarse", este lunes en la clausura de la Cumbre Anual de Cooperación Empresarial Catalunya-China.

Sàmper ha recordado que tanto el Gobierno como el Govern han realizado varias visitas oficiales al país asiático en los últimos años para fortalecer la relación entre ambas economías y ha destacado la necesidad de que esta relación "debe crecer y consolidarse".

Ha celebrado que las empresas catalanas han sabido establecer nuevos vínculos con Asia y, especialmente, con China tras las crisis arancelarias promovidas por el Gobierno de Estados Unidos.

En todo caso, el conseller ha llamado a que Catalunya y China pasen de tener una "relación puramente comercial a una empresarial" que permita crecer de forma conjunta, y ha asegurado que el Govern hará todo lo posible para que así sea.

El conseller ha puesto como ejemplo de esta cooperación entre ambas economías la 'joint venture' entre Chery y Ebro, que ha dicho que permitió salvar alrededor de 2.000 puestos de trabajo.

RELACIÓN 'WIN-WIN'

Sàmper ha explicado que Catalunya necesita tener una economía abierta al mundo, pero que "las relaciones comerciales entre China y Catalunya deben servir para que ambas economías crezcan por igual", y que la relación debe estar basada en la confianza y la voluntad de que sea 'win-win'

Ha explicado que Catalunya puede ofrecer ser la puerta de entrada al mercado sudamericano y ha explicado que las empresas catalanas pueden "crecer mucho mejor" con las chinas.

En todo caso, ha añadido que la relación debe ser a largo plazo, ya que "Catalunya quiere tener socios fiables", algo que ha dicho que las empresas catalanas son.