Sàmper encabeza una misión institucional a México para fomentar las relaciones comerciales

Archivo - El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, encabeza una misión institucional a México que tiene el objetivo de fomentar las relaciones comerciales en sectores como la automoción o el tecnológico, informa el Departamento en un comunicado este miércoles.

El viaje se inicia este miércoles y acabará el próximo lunes, y la delegación se reunirá con una quincena de empresas y con el Club Català de Negocis de Mèxic, una entidad privada de empresarios con vínculos con Catalunya.

Esta asociación cuenta con más de 80 socios miembros de compañías mexicanas, catalanas con negocios en México o multinacionales establecidas en el país.

Sàmper también se reunirá con directivos de la Asociación Industrial Nacional de Autopartes (INA), que representa a más de 700 plantas manufactureras de componentes de automoción en el país.

Por último, tiene previsto encontrarse con representantes de empresas tecnológicas mexicanas interesadas en invertir en Catalunya.