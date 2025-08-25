Sàmper insta a establecer lazos "bidireccionales" y sinceros entre Catalunya y China

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en su intervención en la Jornada de Cooperación Económica y Comercial Hubei-España, organizado por la Fundación Puente China y el Gobierno de Hubei (China) - EUROPA PRESS

Carlos Prieto destaca que Catalunya lidera el comercio con China en España

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha destacado la importancia de establecer lazos "bidireccionales y basados en la sinceridad mutua" entre Catalunya y China en su intervención este lunes en la Jornada de Cooperación Económica y Comercial Hubei-España, celebrada en Barcelona.

Durante el acto, organizado por la Fundación Puente China y el Gobierno de Hubei (China), el conseller ha afirmado que Catalunya ha sido la región económica de toda Europa que más ha crecido, un 3,6%, por encima del resto del Estado español y de, en sus palabras, locomotoras económicas como Francia y Alemania: "Podemos decirlo con la cabeza bien alta y sin ningún temor a que nadie piense que exageramos".

Ha señalado que todo esto se debe a tener una histórica tradición industrial, ya que Catalunya siempre ha sido, a su juicio, un referente en el Estado español y en Europa en cuanto a la industria, y ha asegurado que ahora no solo quiere mantener este hecho, "sino que quiere aumentarlo".

"La industria es nuestro foco principal de la generación de riqueza y en eso vamos a trabajar de la mano todos ustedes", ha añadido dirigiéndose a empresarios y empresarias de Catalunya y del resto del mundo.

Sàmper ha destacado el compromiso y confianza que Catalunya tiene con China en un mundo, a su juicio, complejo actualmente, con guerras comerciales que "han hecho que el mundo cambie a una velocidad que seguramente nadie hubiese previsto".

"Catalunya confía en China como un socio comercial fiable, predecible, razonable", ha añadido el conseller, que ha apuntado a una próxima misión del Govern en China, con la mirada puesta en Hubei como destino, posiblemente antes del final de año.

"Es evidente que ustedes tienen un interés en entrar en nuestro mercado. Y es que nosotros tenemos interés en que ustedes entren", ha declarado el conseller, que ha destacado la importancia de diversificar en nuevos mercados en el momento comercial actual.

CARLOS PRIETO

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha destacado que Catalunya lidera el comercio con China en España, representando casi el 31% del conjunto de las importaciones y prácticamente el 29% de las exportaciones a China.

Prieto ha asegurado que Catalunya representa, en sus palabras, el dinamismo propio de una tierra que produce, que genera riqueza y que ayuda a que el conjunto de la riqueza en España sea mayor, gracias también a su solidaridad: "Está representando lo que siempre hemos querido que represente el gobierno de España".

"Somos un país confiable y Catalunya, evidentemente, es la comunidad que genera la mayor capacidad de producción en el conjunto del país", ha añadido, y ha señalado que Catalunya es un lugar, a su juicio, ideal para invertir.

El delegado ha señalado que el mundo "está movido" con la guerra comercial y elementos de conflictividad como los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea, además de la guerra entre Ucrania y Rusia y el conflicto en Oriente Medio, por lo que ha destacado la importancia de buscar socios fiables, encontrar alianzas que perduren en el tiempo y que quieran apostar por el otro en igualdad de condiciones.

Por eso, ha instado a "fomentar la inversión bidireccional", sobre todo en energías limpias, en biotecnología y economía digital, reforzar la cooperación académica y el intercambio de talento joven, e impulsar el intercambio turístico y cultural entre regiones y países.