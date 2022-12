Sánchez defiende desjudicializar el conflicto catalán aunque implique decisiones "arriesgadas"

Defiende devolver el debate político "al territorio de la política y sacarlo de los juzgados"

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido desjudicializar el conflicto político en Catalunya aunque implique "decisiones arriesgadas", en plena tramitación de la reforma del Código Penal para derogar la sedición, reformar los desórdenes públicos y el delito de malversación.

Lo ha dicho en un acto del PSC en el Palau de Congressos de Barcelona ante más de 2.500 personas, y junto al líder del partido, Salvador Illa; el primer teniente de alcalde de la ciudad y alcaldable, Jaume Collboni, y la viceprimera secretaria de organización electoral del PSC y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret.

"Sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otras, no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados, y es lo que estamos haciendo", ha defendido.

También ha sostenido que los socialistas apuestan por el "reencuentro", tanto desde el Gobierno como con la defensa del diálogo de Illa en el Parlament, y ha defendido que Catalunya está mejor ahora que en 2017.

"No hay nadie que defienda lo contrario, salvo los que son adictos a la confrontación, que aún los hay, pero no son la mayoría", y ha mantenido que esa apuesta del Gobierno por el reencuentro ha posibilitado impulsar grandes inversiones que no habrían sido posibles en la Catalunya de 2017.

LOS DÍAS "ACIAGOS" DE 2017

Citando la intervención previa de Illa en el mítin, Sánchez ha asegurado que el PSC es la "fuerza tranquila" que defiende los derechos sociales y la convivencia como base de la cohesión social, frente al discurso de la derecha y de la ultraderecha, ha dicho.

"RESCATAR A CATALUNYA DE LA CRISPACIÓN"

Para él, es una "decisión política de primer nivel rescatar a Catalunya de la crispación y de la confrontación para devolverla al marco y territorio que nunca debió de abandonar, que es la convivencia y la concordia".

"Si hoy trabajamos por la concordia y la convivencia, es porque no quiero que en España ni en Catalunya se vuelvan a sufrir los días tan tristes y aciagos que se vivieron en el año 2017", ha asegurado.

ASISTENTES

Al acto han asistido el ministro de Cultura y Deportes y presidente del PSC, Miquel Iceta, junto al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, y la vicepresidenta del PSC, alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín.

También han acudido la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay; el expresidente de la Generalitat José Montilla; los exalcaldes Joan Clos y Jordi Hereu, además de diputados del grupo del PSC-Units en el Parlament y alcaldes socialistas de toda Catalunya.