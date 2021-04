Sànchez (Junts) descarta elecciones y dice a ERC y la CUP: "Si quieren, que gobiernen en minoría"

BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha descartado repetir las elecciones en Cataluña y ha sentenciado, sobre el pacto entre ERC y la CUP: "Si quieren, que gobiernen en minoría" porque --ha dicho-- Junts no entrará en un Govern deprisa y corriendo.

En una entrevista a La Vanguardia recogida este domingo por Europa Press, Sànchez ha afirmado que no piden tiempo para castigar a ERC, sino con el objetivo de "hacerlo bien para ofrecer estabilidad y acción de gobierno".

Ha remarcado que, si finalmente hay un pacto de Govern entre ERC y Junts, debe ser para pasar página: "De no llegar a un acuerdo, ya encontraríamos la manera de no ir a elecciones", ha asegurado.

Sobre el Consell per la República, ha defendido que no debe tener lazos con la Generalitat porque "eso es lo que le permite no estar supeditado al Estado español", y ha planteado la posibilidad de que haya una dirección colegiada entre ERC, Junts, la CUP, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

En cuanto a la mesa de diálogo, ha subrayado que solo la quieren 33 de los 74 diputados independentistas, y ha dicho que son críticos con ella por la "nula voluntad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de darle recorrido.

"Pese a todo, seremos leales a esa mesa", ha dicho, y ha avisado de que si no tiene éxito, habrá que decidir qué hacer después y cómo forzar al Estado --en sus palabras-- a aceptar una negociación real de forma no violenta.