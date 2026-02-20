Sánchez Libre (Foment) considera "filocomunista" el veto a la compra de vivienda para especular

Archivo - El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha considerado este viernes "filocomunista" el veto a la compra de vivienda para especular rubricado por el Govern y los Comuns, que supondrá una modificación de la ley de urbanismo y forma parte de su acuerdo para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2026.

Así lo ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha mostrado su preocupación por el impacto que la medida tendrá en la propiedad privada, aunque ha asegurado que la patronal "no puede permitirse el lujo de no tener presupuestos, aunque no gusten".

"Tengo mucha preocupación por la imagen de Catalunya a nivel internacional por implementar una serie de políticas que considero filocomunistas, que cambian el voto de los presupuestos a cambio de vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos de Catalunya, como es la propiedad privada", ha criticado Sánchez Llibre.

Sin embargo, ha dado por seguro que la medida "no llegará a buen puerto porque lo tumbarán los tribunales", al tiempo que ha pedido a la Administración catalana tener en cuenta la idiosincrasia de Catalunya en materia de suelo público.

"Son medidas que se aplican en Dinamarca o los Países Bajos, pero no es el caso de Catalunya. Cuando hablamos de Singapur, allí todo es suelo público, o cuando hablamos de Austria, pero en Catalunya hay que mirar nuestra idiosincrasia", ha esgrimido.

PEDRO SÁNCHEZ

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró crítico con la patronal por no asistir al acto de firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026: "¿Dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récords año tras año?", dijo.

El líder de la organización empresarial ha calificado de "lamentables" las declaraciones del presidente porque, a su juicio, no se corresponden con la realidad y obedecen a un desconocimiento sorprendente.

"Él habla de 35 empresas, pero yo le diría que recuerdo que en España hay 3 millones de empresarios, la mayoría pequeños y medianos, que cada día sacan adelante la economía del país", ha argumentado.