Sánchez Llibre (Foment) pide implementar la IA pero con "criterio"

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en el discurso inaugural del congreso sobre IA 'Forward' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido este martes implementar la inteligencia artificial (IA) sin perder el "criterio" que, a su juicio, ha hecho fuerte históricamente al tejido empresarial catalán.

El líder de la patronal catalana ha puesto de relieve la importancia de "garantizar que la innovación genere confianza y no solo velocidad", según ha afirmado en el discurso inaugural del congreso sobre esta tecnología 'Forward', organizado por Foment en presencia de expertos y autoridades como el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, o el director de la representación de la Comisión Europea (CE) en España, Daniel Calleja.

Sánchez Llibre ha destacado que "no hay nadie en ninguna parte que tenga todas las repuestas", y ha reivindicado la necesidad de implementar esta tecnología con un enfoque propio.

JORDI VALLS

Sobre la estrategia del ayuntamiento de la capital catalana en la implementación de la IA, Jordi Valls ha destacado que "el Ayuntamiento no es ludita", en referencia al movimiento que en el siglo XIX quemaba máquinas al interpretar que eran las responsables de la sustitución de puestos de trabajo industriales.

En este sentido, se ha mostrado favorable a que el consistorio incremente el presupuesto para tecnología hasta el 4% del total, situado actualmente alrededor del 3% pese a suponer cerca del 9% del PIB de la ciudad.

Aunque ha destacado la posición favorable del consistorio en relación a esta tecnología, el teniente de alcaldía ha dicho que no aceptarán todo lo que les pongan encima de la mesa, y ha advertido que "una excesiva concentración implica una dependencia excesiva".

DANIEL CALLEJA

El director de la representación de la Comisión Europea (CE) en España, Daniel Calleja, ha defendido la regulación común sobre IA impulsada por la UE y ha afirmado que "Europa no tiene que elegir entre innovación y confianza", sino que tiene que elegir a las 2.

Ha llamado a romper la brecha en la aplicación de esta tecnología entre las grandes empresas y las pymes, cuya tasa de integración en sus procesos productivos es del 57% y del 19% en España, respectivamente.

Además, ha destacado los "principios esenciales" que considera que tienen que regir el desarrollo y uso de esta tecnología en la Unión, entre los que se encuentran la veracidad o la supervisión humana.

Calleja ha hablado de la fortaleza de Europa y sus empresas, muchas de ellas líderes en sus sectores, para hacer frente al "europesimismo".

MARIA MORA

La directora del evento, Maria Mora, ha separado el ritmo de la IA en dos velocidades distintas: la del desarrollo de la tecnología, que va a una velocidad muy acelerada, y la de su implementación en los procesos empresariales, que va a un ritmo más lento.

Bajo estos dos tiempos, la directora ha situado a los equipos que integran las compañías, que "ya usan la inteligencia artificial", tanto si las direcciones se lo han pedido como si no lo han hecho.

En esta línea, Mora ha contrastado la cifra de empresas que han implementado la IA, un 20% en el conjunto de la UE, en contraste con el uso individual de esta tecnología, muy extendido entre los trabajadores.