Sánchez Llibre (Foment) reivindica en Roma una alianza para reforzar la competitividad europea

Sánchez Llibre (Foment) reivindica una alianza estratégica para reforzar la competitividad europea - FOMENT

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball y de la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials (Sbees) de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha reivindicado este lunes en Roma una alianza estratégica para reforzar la competitividad europea.

Lo ha dicho en el Campidoglio de Roma durante la inauguración del XXI Foro de Diálogo España-Italia, un espacio de cooperación bilateral iniciado en 1999 y organizado conjuntamente con la CEOE y la Agencia de Investigación y Legislación.

PLANAS Y SU HOMÓLOGO ITALIANO

Han asistido el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino; el embajador de España en Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios; el presidente de Confindustria, Emanuele Orsini, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

También han estado los máximos responsables gubernamentales en materia agrícola: el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el ministro italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques, Francesco Lollobrigida.

Sánchez Llibre ha destacado que el Foro "se ha convertido en un espacio imprescindible de reflexión estratégica entre los dos países, que representamos el 25% del PIB de la Unión Europea" y que, según él, deben liderar la productividad y competitividad del sur de Europa.

RELACIÓN ESPAÑA-ITALIA

En su discurso, ha subrayado la relación económica entre España e Italia, que supera los 74.000 millones de euros anuales en intercambios comerciales.

"En un mundo incierto, nuestra alianza es una fortaleza que debemos defender. Unidos, convertimos los retos en oportunidades de crecimiento compartido", ha defendido.

La edición de este año del Foro España Italia ha contado con el apoyo de Acea Energia, Ariston Group, Banco Sabadell, Cellnex, Enel, Gruppo FS, Intesa Sanpaolo, Mundys, PwC, Solaria, Tim y Vueling.