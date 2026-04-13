Sánchez Llibre se presenta a la reelección en las elecciones anticipadas de Foment

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha anunciado que se presentará a la reelección de la presidencia de Foment en las elecciones de la patronal, que se han adelantado al próximo 18 de mayo.

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa posterior a la Junta Directiva de la patronal que se ha celebrado en la sede de Foment en Barcelona, y en la que ha manifestado su "voluntad" de volver a presentarse a las elecciones, tras agotar este año su segundo mandato.

La votación, prevista inicialmente para el próximo 18 de julio, se celebrará finalmente el 18 de mayo, dos meses antes, una fecha "más asequible".

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