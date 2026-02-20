Santano afirma que esta semana se levantarán 26 de las 210 limitaciones de velocidad de Rodalies

Archivo - El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha afirmado este viernes que a finales de esta semana se levantarán 26 de las 210 limitaciones temporales de velocidad de Rodalies llevadas a cabo a raíz de las mejoras en la red.

"Hay que tener en cuenta que ahora mismo uno de los grandes problemas que tenemos en Rodalies es el exceso de actuaciones de obra y las limitaciones temporales de velocidad", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Preguntado por si el ministerio se plantea que la línea R1 que bordea la costa catalana del Maresme (Barcelona) se traslade al interior, ha tachado que este supuesto traslado tendría un coste "gigantesco" y que supondría alejar el tren de las poblaciones y eliminar un elemento de protección frente a crecidas del mar.

TÚNELES DEL GARRAF (BARCELONA)

Sobre el estado de la infraestructura que soporta los túneles del Garraf (Barcelona) por donde pasan los trenes de la R2 Sud, ha explicado que las actuaciones de conservación están adjudicadas y previstas para empezar este marzo.

Ha señalado que, durante dichos trabajos, solo se circulará por uno de los sentidos de la vía y que eso provocará la implementación de un plan alternativo de transporte por carretera.