Santano prevé que se recupere "la semana próxima" el servicio de Rodalies en Montcada (Barcelona)

Lugar donde se ha producido el socavón las obras de soterramiento de Montcada i Reixac (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha dicho este jueves que se prevé recuperar "la semana próxima" el servicio en las líneas R2, R2 Nord y R11 de Rodalies en Montcada i Reixac (Barcelona) tras el derrumbe este miércoles de una pared de un pozo de las obras del soterramiento que lleva a cabo Adif, engulló una grúa.

En declaraciones a la prensa junto al concejal del distrito barcelonés de Nou Barris, Xavier Marcé, Santano ha explicado que el socavón no ha afectado ni a viviendas del barrio barcelonés de Vallbona ni a la propia vía y ha pedido esperar al análisis de los técnicos para determinar las causas, ya que ve "imprudente, incorrecto e innecesario" especular.

Preguntado por si se retirará la grúa, ha afirmado que no lo harán "por seguridad" y que desde hace un día los trabajos consisten en rellenar el socavón con mortero.

Sobre si el derrumbe puede afectar al desarrollo de las demás obras de soterramiento, Santano ha afirmado que no va a tener "prácticamente" ningún efecto.

Ha explicado que, junto al Ayuntamiento de Barcelona, abrirán un punto de información vecinal para dar información "permanente, puntual y transparente" sobre el desarrollo de los trabajos.

XAVIER MARCÉ

Marcé ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos del barrio de Vallbona y les ha asegurado que no tendrán problemas de transporte.

Ha celebrado que el socavón no haya provocado ninguna afectación personal ni potencial sobre las viviendas y ha explicado que han convocado a los vecinos a una reunión este jueves por la tarde para informarles.

En cuanto al punto de información que se habilitará, se abrirá este viernes en el casal del barrio con un horario de 17 a 19 horas de lunes a viernes y que, junto a técnicos de Adif, se facilitará información diaria.