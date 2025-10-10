De los Santos (PP) asegura que Ayuso cumple con la ley del aborto y "no va a dejar de hacerlo"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, en declaraciones a periodistas en Badalona (Barcelona) - EUROPA PRESS

"Feijóo no puede estar sino satisfechísimo con lo que significa el PP de la Comunidad de Madrid"

BADALONA (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "ha cumplido siempre escrupulosamente con la ley y no va a dejar de hacerlo".

Así lo ha dicho este viernes preguntado por las palabras de la presidenta madrileña sobre el aborto, en declaraciones a periodistas en Badalona (Barcelona) junto al diputado en el Congreso Nacho Martín Blanco.

De los Santos ha señalado que la ley del aborto cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue con su comunicado "muy claro" con la posición del partido respecto a la interrupción del embarazo.

"En 2023, sin ir más lejos, en plena campaña electoral decía que mientras él fuera presidente del PP ninguna mujer sufriría una coacción si quería interrumpir su embarazo", ha apuntado, y ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de provocar la polémica.

Así, preguntado por la opinión de Génova sobre las declaraciones de Ayuso, que dijo que las mujeres fuesen "a otro lado a abortar", el dirigente popular ha negado que Feijóo esté enfadado con esa posición.

"Feijóo no puede estar sino satisfechísimo con lo que significa el PP de la Comunidad de Madrid, que les recuerdo que tiene unos resultados extraordinarios", ha zanjado, y ha asegurado que ningún texto sale de la sede del PP sin el aval de todos los barones.

BLINDAJE CONSTITUCIONAL

En cuanto a la propuesta para blindar el derecho al aborto en la Constitución, a la que el PP se ha opuesto, De los Santos ha afirmado que es una cuestión que los socios de Sánchez "le venían reclamando y que no le había interesado nunca".

"No va a contar con nosotros para ese blindaje constitucional, y sí vamos a respetar, como no podía se de otra manera, una ley que deja perfectamente claras cuáles son las situaciones en las que una mujer que quiera interrumpir su embarazo puede hacerlo", ha concluido.