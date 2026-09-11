SCC no celebra la Diada "separatista" porque no cree que represente a todos los catalanes

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Societat Civil Catalana (SCC) no celebra este viernes la Diada "separatista y excluyente" porque considera que no representa a una amplia mayoría de catalanes.

"En 1980 el nacionalismo inventó, oficializó y secuestró una celebración que solo incluye a los separatistas", destaca en un comunicado, donde propone que la fiesta oficial de Catalunya sea el 23 de abril, día de Sant Jordi, al considerar este día como más plural, integrador y respetuoso.

Para la entidad, la influencia del independentismo sigue siendo determinante en decisiones que afectan a todos los españoles, por lo que pide "pasar página de la etapa de una Generalitat separatista".