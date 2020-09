El secretario de Salud Publica de la Generalitat recomienda evitar las concentraciones de la Diada

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha recomendado evitar las aglomeraciones en la celebración de la Diada, el próximo 11 de septiembre: "Se podría buscar una manera diferente".

Lo ha afirmado en una rueda de prensa presencial y telemática este jueves, acompañado por el coordinador de la unidad de seguimiento de la Covid-19, Jacobo Mendioroz.

"El derecho a la manifestación está garantizado, pero no considero muy oportuno una llamada a las concentraciones", ha sostenido el doctor Argimon, preguntado por los periodistas sobre las movilizaciones de la Diada.

El doctor Mendioroz, por su parte, ha reconocido su preocupación por las concentraciones de personas, especialmente cuando se dan en lugares cerrados, pero ha abierto la puerta a otras celebraciones de la Diada.

"No es una cuestión de celebrar o no celebrar, si no de evitar los riesgos epidemiológicos que hay", ha afirmado Medioroz, que ha insistido en que se puede celebrar el 11 de septiembre de múltiples maneras.