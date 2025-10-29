El sector cementero catalán prevé alcanzar la neutralidad climática en 2050

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector cementero catalán ha actualizado su hoja de ruta para lograr la neutralidad climática con un aumento de los objetivos fijados y que prevé alcanzar emisiones negativas en la cadena de valor en 2050, informa en un comunicado este miércoles Ciment Català.

La nueva hoja de ruta prevé reducir las emisiones en un 42% en 2030 respecto a 1990, y un 83% en 2040, y pasar de 806 kilos de dióxido de carbono por tonelada de cemento producida en 1990 a los 111 kilos por tonelada en 2050.

Para lograrlo, la nueva hoja de ruta señala la aplicación de medidas en cinco fases: la producción de clínker, la producción de cemento, la producción de hormigón, la construcción y la "(re)Carbonatación" --por la capacidad de absorción de dióxido de carbono del hormigón--.

Entre las acciones que se deben desarrollar están la valorización material y energética durante la fabricación de clínker; la utilización de hidrógeno verde como combustible, y la optimización de la eficiencia energética mediante la aplicación de sistemas de gestión.

Asimismo, se debe impulsar el desarrollo de cementos bajos en carbono, la electrificación del transporte dentro de las fábricas y en las expediciones de cemento al mercado y el desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento de dióxido de carbono.