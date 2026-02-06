El sector de la decoración y el hogar acuerda celebrar la próxima edición de Expohogar en 2027

Archivo - Edición anterior de Expohogar - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sector de la decoración, el hogar y el regalo han acordado durante una reunión celebrar la próxima edición de Expohogar en 2027.

Así lo ha decidido en un encuentro cuyo objetivo era "analizar la situación ferial actual del sector y definir las líneas estratégicas de cara a los próximos años", informa el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) en un comunicado este viernes.

El encuentro ha permitido "poner en común aportaciones muy positivas y constructivas por parte de empresas y expositores, evidenciando la voluntad compartida de construir un proyecto ferial sólido, adaptado a las nuevas necesidades del mercado y alineado con la evolución del sector".

A pesar de la implicación de muchos expositores a favor de celebrar una edición de Expohogar el próximo mes de septiembre, "la decisión conjunta se ha enmarcado al analizar la situación que deja la supresión de una edición de Intergift en Madrid y ver la evolución del entorno ferial en los próximos meses".

"DIÁLOGO SECTORIAL"

Es por esto que se ha acordado la celebración de una próxima edición de Expohogar para 2027: "La decisión se enmarca con el compromiso de seguir impulsando el diálogo sectorial y trabajando conjuntamente con Fira de Barcelona para garantizar una propuesta con valor añadido, representatividad y proyección".

La organización agradece la participación y las aportaciones de todas las empresas y profesionales implicados "en este proceso de reflexión estratégica".