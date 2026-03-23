El sector industrial y de servicios piden innovar localmente para ofrecer soluciones globales

Mesa redonda con Navarro, Chamorro, Ochoa, Álvarez y Ruiz en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya' este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector industrial, de áreas como la logística, los alimentos y bebidas o las telecomunicaciones, y de servicios de transporte y sanitarios han hecho un llamamiento para innovar desde el ámbito local para ofrecer soluciones globales y mejorar las que se ofrecen en el mismo territorio donde operan.

Así se han pronunciado en una mesa redonda el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro; el director regional zona noroeste de Sanitas, Joaquín Chamorro; la directora del Centro Global de TI de Nestlé en Barcelona, Ana Ochoa; el director general de Cellnex Iberia, Alfonso Álvarez Villamarín; y el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Carles Ruiz, en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organizado este lunes por Expansión en el Recinte de Sant Pau de Barcelona.

NAVARRO (CZFB)

Pere Navarro ha reivindicado que la Zona Franca ha apostado por la industria 4.0 con la ampliación del DFactory, con una inversión de 50 millones de euros que sumará unos 60.000 metros cuadrados al complejo y creará unos 5.000 empleos indirectos para reforzar proyectos sobre alimentación, telecomunicaciones y transporte.

"Ante la incertidumbre, creamos oportunidades desde el sector público en contacto con el privado", y ha puesto como ejemplo iniciativas compartidas con actores de alcance internacional como Cellnex en materia de movilidad eléctrica y conectada.

OCHOA (NESTLÉ)

Por su parte, Ana Ochoa ha recordado que Nestlé fue "pionero" en instalar un hub global en Barcelona, ahora con 10 años a sus espaldas y 900 profesionales, y ha puesto en valor el ecosistema de la ciudad, que les permite aprovechar el talento local y atraer el internacional.

"Hemos demostrado que desde lo local podemos dar servicios y soluciones globales, y eso trae atractivo y competitividad a nuestro territorio", ha argumentado, indicando que parte de este proceso se ha centrado en aplicar inteligencia artificial (IA) para corregir errores, automatizar tareas manuales y ofrecer asistencia virtual.

RUIZ (FGC)

Desde la óptica del transporte, Carles Ruiz ha explicado que FGC no compite con otras compañías, pero trabaja para mejorar el servicio que ofrece a los 100 millones de pasajeros que recibe cada año, aunque apunta que "las infraestructuras actuales son las mismas que cuando éramos 6 millones" de habitantes en Catalunya.

Ante este escenario, ha recordado que FGC tiene en marcha proyectos para crecer un 50% en los próximos 5 o 6 años, como la llegada del nuevo tren hacia el Aeropuerto de Barcelona, el nuevo tranvía en Tarragona y la prolongación de la línea 8 de FGC en Plaça Espanya hacia Gràcia.

CHAMORRO (SANITAS)

Chamorro ha reivindicado el papel de la salud en el desarrollo de la economía para una sociedad más eficiente y reduciendo bajas laborales, y que, ha defendido, debe impulsarse a través de la "digitalización" para incorporar numerosas soluciones al sector.

También ha señalado que, actualmente, la "sanidad privada está en auge porque ha habido un aumento de la demanda sanitaria altísimo", y ha destacado su papel a la hora de complementar el servicio público, así como para dinamizar el tejido urbanístico y desarrollar la formación de los trabajadores.

ÁLVAREZ (CELLNEX)

Álvarez ha destacado la importancia de las telecomunicaciones para cualquier negocio y para el desarrollo económico en general, y ha convenido en que la situación de España es "bastante buena" pero que en los próximos años deberá formar parte de los 100.000 millones de euros que se deberán invertir en el sector los próximos años a nivel europeo.

Por otro lado, ha defendido desarrollar la conectividad, resiliencia y eficiencia de la infraestructura de telecomunicaciones española, así como la eficacia de los servicios críticos, como en el apagón, en el que, ha señalado, Catalunya fue un "ejemplo" de fiabilidad, manteniendo a los cuerpos de emergencia.