El sector de mediación de seguros privados en Catalunya generó 840 millones en 2024 (+3,15%)

Un informa de la Generalitat destaca la tendencia a la concentración

BARCELONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector de la distribución tradicional de seguros privados en Catalunya cerró el ejercicio 2024 con un volumen de negocio de 841,8 millones de euros en primas intermediadas, un 3,15% más que el año anterior, informa la Conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat este viernes en un comunicado.

De éstos, 749 millones corresponden a No Vida y 92,7 millones, a Vida, con crecimientos por encima del total registrado en el ejercicio anterior del 2,60% y el 7,82%, respectivamente.

Estos son algunos de los datos de 'El informe anual de la Documentación Estadística y Contable (DEC)' que cada año publica la dirección general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat.

Este documento se elabora a partir de la información facilitada por los 475 corredores de seguros y los 84 agentes de seguros vinculados inscritos en Catalunya, que han ejercido su actividad durante el ejercicio 2024 bajo la supervisión de la Generalidad.

"Además de un crecimiento de un 3,15% respecto al volumen total de cartera de 2024, cabe destacar el buen comportamiento de la nueva producción que crece un 9,50%", explica el subdirector de Entidades Aseguradoras y Mediadores de la Generalitat, Xavier Erbàs.

"TENDENCIA POSITIVA"

En este sentido, subraya que la actividad registrada en 2024 se sitúa a niveles similares a la de ejercicios anteriores: "El sector ha logrado presentar una tendencia positiva durante el quinquenio 2020-2024 con una cartera media anual de 846 millones de euros".

Para Erbàs, se trata de "un hito que debe ponerse de relieve teniendo en cuenta la concentración que el sector ha experimentado durante los últimos años y que parece consolidarse como un cambio estructural en el mercado", tras explicar que en 2024 el número de entidades se redujo un 2,78%, con un total de 16 entidades menos.