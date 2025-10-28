El sector del metal protestará en Barcelona por la "falta de voluntad" para negociar de la UPM

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. y UGT de Catalunya han convocado una huelga este miércoles y jueves a la que están llamados 180.000 trabajadores del metal de la provincia de Barcelona, en protesta por la "falta de voluntad" de la patronal Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) para llegar a un acuerdo sobre el convenio del sector.

Así lo indica CC.OO. de Catalunya en un comunicado este martes, el día después de la mediación con la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat para intentar desencallar la situación, que finalmente acabó "sin acuerdo", según explican fuentes sindicales y de la Conselleria.

"UPM sigue enrocada en sus planteamientos condicionando toda la negociación a compensar y absorber los salarios, sin querer abordar el resto de puntos, y acabó rompiendo la negociación", ha criticado el sindicato.

Por ello, a las 22 horas de este martes arrancará la huelga del metal de Barcelona, y a las 12 horas del miércoles el sector protestará ante la sede de Foment del Treball en la Via Leitana de Barcelona, donde tiene su sede la patronal UPM.

Durante el jueves, también se ha convocado una manifestación en Barcelona, que empezará a las 12 horas, partiendo desde la plaza del Portal de la Pau y hasta la sede de la patronal.