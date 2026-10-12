El sector turístico del Pirineo y Lleida alcanza ocupaciones de hasta el 90% por el 12 de octubre

LLEIDA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico del Pirineo y Terres de Lleida ha cerrado el puente del 12 de octubre con ocupaciones que alcanzan el 90% en algunos alojamientos, informa la Diputació de Lleida en un comunicado este lunes.

El videpresidente del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha explicado que la media de ocupación de los hoteles, bungalows y casas de turismo rural ha rondado el 85% los tres días festivos y que "el buen tiempo ha animado las reservas de última hora", mejorando las previsiones, de alrededor de un 75%.

Los hoteles del Pirineo han registrado una ocupación del 85-90%, mientras que los de Terres de Lleida han llegado al 40%; en el caso de las casas de turismo rural han alcanzado el 90%, y los bungalows un 80-85%.