El segundo cuarto premio (25.508) vende 4 series en poblaciones catalanas

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 25.508, agraciado con el segundo de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 200.000 euros a la serie, ha vendido una serie en administraciones de Barcelona, Arenys de Mar, Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y Sort (Lleida).

El número, que fue cantado a las 12.36 horas en el primer alambre de la 8 tabla, ha vendido una serie en la administración 215 de Barcelona, otra en la 3 de Arenys de Mar, otra en la 5 de Sant Boi y una cuarta en la 1 de Sort.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.