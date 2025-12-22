El segundo quinto premio (60.649) reparte dos series en Montgat y Viladecans (Barcelona)

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 60.649, resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60.000 euros a la serie, ha repartido dos series en Montgat y Viladecans (Barcelona

El número, que fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla, ha vendido una serie en la administración 1 de Montgat y otra en la 5 de Viladecans.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.