La Seguridad Social gana en Catalunya una media de 19.205 afiliados en octubre (+0,50%)

Archivo - Un comerciante revisa sus productos expuestos, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó en Catalunya una media de 19.205 afiliados en octubre respecto al mes anterior (+0,50%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.882.857.

En términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social fue de 80.008 personas, un 2,10% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Teniendo en cuenta el dato del último día de mes, no en valores medios, el sistema perdió 3.613 afiliados en Catalunya respecto al mes anterior.

A nivel estatal, la afiliación a la Seguridad Social ganó una media de 141.926 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (+0,65%), y el número de afiliados medios se situó en los 21.839.592.

La Comunidad de Madrid fue la comunidad autónoma donde más subió la afiliación (49.445), seguida de la Comunidad Valenciana (36.459), Andalucía (29.544) y Catalunya (19.205), mientras que las Islas Baleares lideraron la caída de afiliados (-34.936).

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.505 a 31 de octubre en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 13.126 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 7.116 estaban en un ERTE-ETOP, 2.834 en un ERTE por fuerza mayor y 3.176 por Mecanismo RED del sector de la automoción.