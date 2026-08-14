El SEM eleva a 167 las personas atendidas por incidentes relacionados con el eclipse en Catalunya

Corbera d’Ebre durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Tarragona, Catalunya (España) - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha elevado hasta las 167 las personas atendidas por incidentes relacionados con el eclipse solar en Catalunya entre las 7 horas del miércoles y las 19.30 horas de este viernes, con un total de 178 llamadas al 061 Salut Respon, ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

De los 167 casos, 12 incidentes han requerido de la movilización de ambulancias y, de estos, 7 fueron trasladados a centros sanitarios: una persona en estado crítico con un traumatismo, una en estado grave, tres en estado menos grave y dos en estado leve.

Las 157 personas restantes fueron atendidos por el 061 Salut Respon de forma telefónica.

La mayoría de incidentes atendidos se han debido a consultas sanitarias y, del total, 82 han sido por afecciones oftalmológicas.

Por regiones sanitarias, los incidentes han sido en las regiones de Barcelona Ciudad (23), en Barcelona Metropolitana Norte (38), en Catalnya Central (7), en Girona (22), Lleida (13), Camp de Tarragona (30), Barcelona Metropolitana Sur (17), Terres de l'Ebre (6) y Penedés (9), Alto Pirineo y Arán (1).